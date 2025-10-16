Панкратов: музыкальные селфи Пашиняна указывают на нарциссизм и депрессию

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал музыкальные видеоролики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он публикует в своих социальных сетях.
Ранее армянский лидер разместил в Telegram-канале кадры, на которых он сидит в своем кабинете и слушает песню певицы Земфиры*. На видео глава армянского правительства задумчиво слушает композицию, а на словах «прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру. Под роликом написано: «Доброе утро и хорошего дня всем вам».
Так же задумчиво Пашинян сидит и на видео под композицию «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого.
Врач-психотерапевт Панкратов увидел в селфи-кадрах армянского лидера проявление нарциссического расстройства личности и тяжёлую депрессию.
«У Пашиняна есть все признаки нарциссического расстройства личности и тяжёлой депрессии. Психомоторная заторможенность, фиксированная мимика с опущенными чертами лица, замедленные движения и речь свидетельствуют об ангедонии — неспособности испытывать удовольствия от того, что раньше радовало. Мы видим механическое выполнение ритуалов съёмки без признаков эмоций», — сказал Панкратов.
При этом, добавил врач-психотерапевт, системный анализ музыкальных композиций в видео Пашиняна выявляет возможную систему кодированных сообщений.
«Например, композиция “Все не так, ребята” в исполнении Высоцкого может сигнализировать о внутреннем конфликте между официальной позицией и личными убеждениями, либо служить предупреждением о грядущих кардинальных изменениях политического курса», — отметил Панкратов.
Он также добавил, что постоянное напряжение лицевой мускулатуры и фиксированная мимика у Пашиняна указывают на его хроническое тревожное состояние с элементами панического расстройства.
*признана в РФ иноагентом.