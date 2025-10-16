В Госдуме анонсировали подготовку экономических мер против Латвии

В ближайшее время правительство России намерено подготовить и направить в Государственную Думу ФС РФ предложения, касающиеся возможных экономических шагов в отношении Латвии в ответ на принудительное выдворение граждан Российской Федерации. Об этом информирует газета «Известия», ссылаясь на слова главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.
Ожидается, что депутаты Госдумы примут специальное постановление с обращением к кабинету министров о необходимости выработки инструментов экономического воздействия на Ригу. Как подчеркнул Калашников, в течение месяца правительство должно представить конкретные варианты таких мер.
По оценке экспертов, опрошенных изданием, в числе возможных шагов рассматривается прекращение транспортного сообщения между Россией и Латвией, что фактически может обернуться экономической блокадой для балтийской республики.
Поводом для столь жестких предложений стал недавний массовый процесс депортации россиян, не сумевших подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную программу проверки безопасности. Только 15 октября Латвию вынудили покинуть 75-летнюю поэтессу Людмилу Межиньш, прожившую в стране всю жизнь, а всего, по официальным данным, решение распространяется на 841 гражданина России.
В свою очередь, МВД России, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, уже совместно с региональными и федеральными структурами проработало ряд мер для поддержки вернувшихся, чтобы облегчить их адаптацию и обустройство на территории страны.
Читайте также: Латвия сделала платным пересечение границы с Россией.