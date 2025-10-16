В Госдуме анонсировали подготовку экономических мер против Латвии

Поводом для столь жестких предложений стал недавний массовый процесс депортации россиян, не сумевших подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную программу проверки безопасности. Только 15 октября Латвию вынудили покинуть 75-летнюю поэтессу Людмилу Межиньш, прожившую в стране всю жизнь, а всего, по официальным данным, решение распространяется на 841 гражданина России.