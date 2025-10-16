Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским обсудит предполагаемое наступление Украины. Об этом он сообщил 15 октября на пресс-конференции в Белом доме.
«Мы будем говорить с ним о конфликте. Они хотят перейти в наступление. По этому вопросу я определюсь. Но они действительно хотят начать наступление — это факт. И нам предстоит принять решение», — рассказал Трамп.
Кроме того, президент подчеркнул, что между Владимиром Путиным и Зеленским «существует большая враждебность», которая затрудняет урегулирование ситуации на Украине.
Также 14 октября Трамп уточнил, что Зеленский приедет в пятницу, 17 октября, и отметил, что глава украинского режима намерен попросить у США поставки ракет «Томагавк».
Кроме этого, глава Белого дома ранее заявил о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки «Томагавков» Киеву.
«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по честному», — сказал тогда Трамп.
Также глава Белого дома отметил, что якобы «Путин выглядел бы великолепно, если завершил конфликта». И заявил, что США «будут действовать в любом случае». Что он именно имел в виду, американский политик не рассказал.
Напомним, Москва никогда не отказывалась от переговоров с США и Украиной. Президент РФ Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому обсудить мирный план в Москве. Однако украинский лидер отказался от приглашения, вновь найдя сомнительное оправдание. Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по мирным инициативам. При этом он отметил, что важно устранить причины конфликта.
Так же, что касается непосредственно поставок ракет «Томагавк» на Украину, то Москва уже давно дала свой ответ на это. В Кремле отметили, что дальнобойное оружие для Киева не изменит ход конфликта. А вот отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией могут значительно испортиться.