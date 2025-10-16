Депутаты ЗС Приангарья согласовали назначения членов регионального правительства

Андрей Соковиков занимал руководящие должности в коммерческих организациях Ангарска с 1993 по 1998 год. С 1998 по 2002 годы работал в администрации Ангарского муниципального образования, с 2002 по 2010 годы — в организациях в сфере энергетики, замещал должности государственной гражданской службы в администрации Иркутской области, министерстве финансов, Контрольно-счетной палате региона. В 2010 года назначен на должность федерального инспектора по Иркутской области. В 2023 года стал главным федеральным инспектором по Республике Хакасия.