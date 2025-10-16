Депутаты ЗС Приангарья согласовали назначения членов регионального правительства

ИРКУТСК, 16 октября. IrkutskMedia. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области согласовали назначение Романа Колесова на должность первого заместителя губернатора региона и Андрея Соковикова на пост первого заместителя председателя правительства. Решения приняты в ходе тайного голосования в рамках 28-й сессии областного парламента, которая прошла под председательством спикера Александра Ведерникова.
Большинство парламентариев поддержали кандидатуры Колесова и Соковикова, внесенные губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на рассмотрение в Заксобрание. Глава региона отметил, что Андрей Соковиков обладает необходимым опытом работы в органах власти различных уровней и бизнес-структурах.
«Региону пойдет на пользу его высокий уровень знаний, компетенций, управленческих навыков в сфере государственного управления, регионального развития, бюджетирования, экономики и аудита. Я вижу его искреннее желание служить малой родине», — сообщил Игорь Кобзев.
Роман Колесов не первый год занимает должность первого заместителя губернатора региона. По словам губернатора, он успешно координирует работу в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, а также обеспечивает взаимодействие с федеральными и региональными органами власти. Игорь Кобзев охарактеризовал Романа Колесова как высокопрофессионального и современного руководителя, отличающегося системным мышлением, организаторскими способностями и нестандартным подходом к решению задач.
Александр Ведерников поздравил Андрея Соковикова и Романа Колесова с назначением и пожелал им успехов в дальнейшей работе.
«Уверен, что ваши знания, опыт и способность находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях обеспечат результативную работу на благо Иркутской области и послужат основой для конструктивного диалога с депутатским корпусом», — рассказал председатель областного парламента.
Добавим, что Роман Колесов ранее занимал должность начальника юридического управления департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С сентября 2016 года находился на посту зампредседателя правительства Ярославской области, а в 2018—2019 годах руководил аппаратом правительства Ярославской области. В феврале 2022 года его утвердили в должности первого замгубернатора Иркутской области.
Андрей Соковиков занимал руководящие должности в коммерческих организациях Ангарска с 1993 по 1998 год. С 1998 по 2002 годы работал в администрации Ангарского муниципального образования, с 2002 по 2010 годы — в организациях в сфере энергетики, замещал должности государственной гражданской службы в администрации Иркутской области, министерстве финансов, Контрольно-счетной палате региона. В 2010 года назначен на должность федерального инспектора по Иркутской области. В 2023 года стал главным федеральным инспектором по Республике Хакасия.