На харьковском участке фронта фиксируется эпидемия геморрагической лихорадки среди военнослужащих ВСУ, сообщили «ТАСС» в силовых структурах России.
Отмечается, что командование украинских подразделений не предпринимает мер по эвакуации бойцов с симптомами этого опасного заболевания и не выводит заболевших с передовой.
Согласно поступающей информации, вспышка инфекции на передовой приобрела широкий масштаб, что привело к многочисленным случаям тяжелого течения болезни среди солдат.
Уточняется, что имеются сведения и о летальных исходах среди пораженных лихорадкой украинских военных.
