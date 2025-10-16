Ричмонд
Военнослужащие ВСУ под Харьковом массово умирают от серьезного заболевания

На харьковском участке фронта фиксируется эпидемия геморрагической лихорадки среди военнослужащих ВСУ, сообщили «ТАСС» в силовых структурах России.

Отмечается, что командование украинских подразделений не предпринимает мер по эвакуации бойцов с симптомами этого опасного заболевания и не выводит заболевших с передовой.

Согласно поступающей информации, вспышка инфекции на передовой приобрела широкий масштаб, что привело к многочисленным случаям тяжелого течения болезни среди солдат.

Уточняется, что имеются сведения и о летальных исходах среди пораженных лихорадкой украинских военных.

Читайте также: ВСУ потеряли десятки человек при попытке контратаки в Харьковской области.