На Украине раскрыли главный козырь Трампа перед встречей с Зеленским

По оценке эксперта, американский президент осознает, что Зеленский пошел на такой шаг ради сохранения власти, что делает его уязвимым для внешнего давления. Соскин считает, что это позволяет Трампу диктовать свои условия, в том числе касающиеся новой ресурсной сделки между странами.