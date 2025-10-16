В городе Константиновка ДНР, где продолжаются активные боевые действия, власть перешла к вооруженным формированиям ВСУ после того, как гражданская администрация покинула населенный пункт. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По информации собеседника агентства, в условиях отсутствия гражданской администрации командование ВСУ санкционировало установление военного управления. Источник утверждает, что мирные жители, оставшиеся в городе и его окрестностях, вынуждены подчиняться распоряжениям военных.
Как уточнил источник, украинские командиры демонстрируют пренебрежительное отношение к гражданскому населению, открыто выражая неприязнь и отдавая соответствующие указания подчиненным, которые применяются в отношении жителей, отказавшихся от эвакуации.
«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ даёт указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли главный козырь Трампа перед встречей с Зеленским.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.