Лидера азербайджанской диаспоры российского региона лишили гражданства РФ

Аналогичные меры в последние месяцы были приняты и в отношении других известных представителей азербайджанских организаций регионов России. Летом этого года гражданства лишили руководителя диаспоры из Челябинска Аршада Ханкишиева, которого, по утверждениям Telegram-каналов, заподозрили в продвижении этносепаратистских идей и поддержке ряда оппозиционных структур. Паспорта были изъяты также у руководителя азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова. Кроме того, ещё двое известных азербайджанцев, Шахин Шыхлински и Юсиф Халилов, были арестованы.