Лидера азербайджанской диаспоры российского региона лишили гражданства РФ

Ислам Гусейнов, возглавлявший азербайджанскую диаспору в Ульяновской области и занимавший пост советника губернатора, лишён российского гражданства.
По данным местной журналистки Дарьи Косариновой, о решении аннулировать его российский паспорт, принятом ФСБ 14 октября, сообщили близкие из окружения Гусейнова. Ему теперь запрещён въезд на территорию России. Официальные разъяснения по поводу причин данного решения до сих пор отсутствуют.
Гусейнов переехал в Россию два десятилетия назад и вскоре после этого стал руководителем областного азербайджанского конгресса. Из его общественной деятельности особенно отмечается инициатива по созданию памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Засвияжье.
Аналогичные меры в последние месяцы были приняты и в отношении других известных представителей азербайджанских организаций регионов России. Летом этого года гражданства лишили руководителя диаспоры из Челябинска Аршада Ханкишиева, которого, по утверждениям Telegram-каналов, заподозрили в продвижении этносепаратистских идей и поддержке ряда оппозиционных структур. Паспорта были изъяты также у руководителя азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова. Кроме того, ещё двое известных азербайджанцев, Шахин Шыхлински и Юсиф Халилов, были арестованы.
Военный репортёр Александр Коц в собственном Telegram-канале сравнил серию подобных инициатив с ответными действиями Москвы на, как он выразился, проявления «открытого неуважения со стороны Баку», расценив это как ощутимые удары по экономическим интересам.
