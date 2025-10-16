Выяснилось, почему глава Еврокомиссии может отказать администрации Трампа

На этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может впервые занять позицию, противоположную администрации президента США Дональда Трампа, выразив прямую поддержку соглашению ООН по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Euractiv.
США ранее предупредили о возможных санкциях для всех государств и чиновников, которые публично поддержат решение об уменьшении выбросов в секторе морского транспорта с 3% мирового уровня до нулевого значения. Несмотря на угрозу со стороны Вашингтона, Европейский союз ясно обозначил намерение остаться приверженным международному договору.
В источниках издания отмечается, что в Еврокомиссии уже прошли консультации, в ходе которых фон дер Ляйен высказалась за жёсткую позицию по климатическим вопросам, даже если это связано с определёнными политическими рисками.
Уточняется, что подобный шаг может стать первым открытым вызовом фон дер Ляйен новой администрации США, поскольку ранее европейская сторона шла на различные уступки — в частности, согласилась принять 15-процентные пошлины на большинство товаров, экспортируемых в Штаты.
