Панкратов: частые посты в соцсетях из личной жизни говорят о нарциссизме

Частые публикации личных моментов из жизни в соцсетях могут говорить о патологическом нарциссизме, сказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Систематическая публикация пользователями соцсетей интимных моментов своей жизни представляет собой классический признак патологического нарциссизма», — отметил собеседник издания.
Панкратов привел в пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который начал часто выкладывать личные видео своих велопрогулок, музыкальных пауз из кабинета и другие.
«А ежедневные видеопосты Пашиняна с “добрыми пожеланиями” указывают на критический дефицит внутреннего самоуважения», — добавил психотерапевт.
Ранее Пашинян разместил в Telegram-канале кадры, на которых он сидит в своем кабинете и слушает песню певицы Земфиры*. На видео глава армянского правительства задумчиво слушает композицию, а на словах «прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру. Под роликом написано: «Доброе утро и хорошего дня всем вам».
Так же задумчиво Пашинян сидит и на видео под композицию «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого.
Кроме того, премьер Армении часто выкладывает в соцсети свои поездки на велосипеде.
Как сообщалось, в 2026 году в России может быть введено регулирование, касающееся использования социальных сетей детьми.
*признана в РФ иноагентом.