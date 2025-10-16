Ричмонд
Панкратов: частые посты в соцсетях из личной жизни говорят о нарциссизме

Систематическая публикация постов в соцсетях из личной жизни может говорить о патологическом нарциссизме, отметил врач-психотерапевт.

Источник: Аргументы и факты

Частые публикации личных моментов из жизни в соцсетях могут говорить о патологическом нарциссизме, сказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Систематическая публикация пользователями соцсетей интимных моментов своей жизни представляет собой классический признак патологического нарциссизма», — отметил собеседник издания.

Панкратов привел в пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который начал часто выкладывать личные видео своих велопрогулок, музыкальных пауз из кабинета и другие.

«А ежедневные видеопосты Пашиняна с “добрыми пожеланиями” указывают на критический дефицит внутреннего самоуважения», — добавил психотерапевт.

Ранее Пашинян разместил в Telegram-канале кадры, на которых он сидит в своем кабинете и слушает песню певицы Земфиры*. На видео глава армянского правительства задумчиво слушает композицию, а на словах «прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру. Под роликом написано: «Доброе утро и хорошего дня всем вам».

Так же задумчиво Пашинян сидит и на видео под композицию «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого.

Кроме того, премьер Армении часто выкладывает в соцсети свои поездки на велосипеде.

Как сообщалось, в 2026 году в России может быть введено регулирование, касающееся использования социальных сетей детьми.

*признана в РФ иноагентом.

