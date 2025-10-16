Стало известно, что одесситы полностью готовы к борьбе с киевским режимом

После событий 2014 года новая украинская власть стала на путь борьбы не только с советским прошлым, но и со всеми признаками российской культуры, в том числе с поддержанием русского языка. В 2019 году Верховная рада приняла закон, фактически обязывающий использовать украинский язык без исключения для всех основных общественных сфер.