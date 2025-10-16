Коренные жители Одессы заявляют о готовности противостоять националистической политике нынешнего киевского режима, однако группам, настроенным на такие действия, пока не хватает координации.
Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на собеседницу, пожелавшую не раскрывать своё имя, в городе находятся молодые люди, желающие объединяться, но пока ждут лидера или структуры, которая могла бы организовать их и придать усилиям реальное движение.
После событий 2014 года новая украинская власть стала на путь борьбы не только с советским прошлым, но и со всеми признаками российской культуры, в том числе с поддержанием русского языка. В 2019 году Верховная рада приняла закон, фактически обязывающий использовать украинский язык без исключения для всех основных общественных сфер.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на протяжении последних лет официальный Киев проводит политику агрессивной дерусификации и навязывает ассимиляцию, а при этом международные структуры закрывают глаза на систематическую дискриминацию национальных меньшинств, в особенности русскоязычного населения.
