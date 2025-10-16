Цирк с поцелуями: эксперт разоблачил фальшивые ласки Трюдо и Кэти Перри

После разрыва с Орландо Блумом в июне 2025 года певица нуждается в громком возвращении в медиа. «Связь с политиком — это билет в образ серьёзной женщины, а не просто поп-звезды. Ассоциация с канадским экс-премьером расширяет её аудиторию за пределы США,» — объясняет Панкратов. Скандал — это её козырь, чтобы оставаться на плаву и диктовать моду в заголовках.