Трамп обсудит с Зеленским предстоящее наступление Украины

Дональд Трамп опять призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что на этой неделе обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Американский лидер заявил, что Нарендра Моди пообещал ему, что Индия остановит закупки российской нефти. В этом же Трамп намерен убедить Китай. Кроме того, он признал, что санкционировал операции ЦРУ против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.