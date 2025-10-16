Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивали ли президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил РИА Новости, что в ходе встречи обсуждалось всё.