Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивали ли президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил РИА Новости, что в ходе встречи обсуждалось всё.
«Обсуждалось всё», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о том, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров Путина и аш-Шараа.
