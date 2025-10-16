Трамп сделал громкое заявление о российской нефти: президент США раскрыл содержание разговора с Индией о закупках

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в готовности прекратить покупать российскую нефть. Американский лидер назвал это решение важным шагом и добавил, что теперь его задачей является убедить поступить так же и Китай. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп уточнил, что отказ от закупок нефти у России является процессом, который нельзя завершить мгновенно, но он скоро подойдет к концу. Из высказываний американского лидера следует, что после завершения конфликта на Украине Индия может возобновить покупки российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что отказ Индии от российской нефти значительно упрощает ситуацию.
«Он меня заверил в том, что нефть у России закупаться не будет. Он не покупает свою нефть у России. Это началось. Невозможно это сделать немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится», — сказал президент США.
Глава администрации США также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится к урегулированию украинского конфликта. Трамп заявил, что готов заключить соответствующую договоренность, отметив, что, по его мнению, сделка была возможна еще два месяца назад.
Ранее Трамп уже предполагал, что Индия прекратит закупать нефть в России, однако этого не произошло. Как отметил в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, призывы американской стороны являются способом продвижения на рынок собственных ресурсов.
Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар предложил Западу не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия. Так он прокомментировал пошлины Дональда Трампа в отношении Индии.
В Кремле пояснили, для чего так активно президент Трамп требует от всех стран отказаться от энергоносителей России. Отмечается, что глава Белого дома просто является бывшим бизнесменом. Поэтому он очень желает завысить цены американского топлива на мировом рынке.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Индию пытаются наказать за то, что она покупает нефть из РФ, совершая при этом коммерческие операции по правилам международной торговли.