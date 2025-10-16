Фон дер Ляйен может впервые сказать «нет» администрации Трампа

«Однако на практике “нет” фон дер Ляйен может оказаться скорее символическим, чем содержательным, независимо от возможных ответных мер со стороны Белого дома. По мнению отраслевых экспертов, опрошенных Euractiv, маловероятно, что сделка в её нынешнем виде будет эффективно реализована без участия США, и фон дер Ляйен это знает. За общей рамочной программой должна последовать сложная система нормативных соглашений, и нынешнее хрупкое большинство может не выдержать», — говорится в статье.