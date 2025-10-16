Ричмонд
Посольство Китая отреагировало на призыв Трампа отказаться от российской нефти

Китай твёрдо отвергает любые незаконные односторонние санкции.

Источник: Комсомольская правда

Китай отвергает давление и принуждение, одновременно настаивая на уважительном отношении к своему сотрудничеству с Россией. Так прокомментировало посольство КНР в Вашингтоне призыв президента США Дональда Трампа прекратить покупку российской нефти, передает РИА Новости.

«Китай твёрдо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», — подчеркнул пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

Дипломат также отметил, что сотрудничество между Китаем и Россией в рамках международного права является разумным и легитимным, не наносит ущерба интересам третьих стран и заслуживает уважения и защиты.

Ранее Трамп заявил, что Индия, якобы, готова в ближайшее время отказаться от российской нефти, и призвал Китай последовать этому примеру. При этом он признал наличие торговой войны между США и Китаем.

