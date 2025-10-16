Блэкаут и лютая зима: эксперт сказал, почему Зеленский боится украинцев

«Практически каждый день в метро проходят импровизированные акции, когда киевляне кричат: “Зеля, спускайся к нам!” В стране военное положение, на улице проводить митинг запрещено, а в соответствии со всеми инструкциями по безопасности люди во время тревоги спускаются в метро или в ближайшее бомбоубежище. Это же масса людей. Они собираются, и их общение иногда переходит в форму скрытого протеста. Но в то же время получается, что все происходит и публично, так как многие видео попадают в социальные сети», — рассказал Килинкаров.