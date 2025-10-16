Блэкаут и лютая зима: эксперт сказал, почему Зеленский боится украинцев

Последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины в конечном счете приведут к тому, что обычные граждане открыто выступят против Владимира Зеленского, сказал aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Пару дней назад центр Киева погрузился в абсолютную темень, и этот блэкаут точно не последний, уверены эксперты.
Характер СВО изменился.
Сейчас ключевой и наиважнейший для режима Зеленского вопрос — это вопрос энергетики, отметил Килинкаров.
«В чем принципиальная разница сегодняшних ударов от тех, которые наносились ранее: если раньше Россия била только по транспортировке электроэнергии, то после атак Украины газораспределительных станций и МПЗ в РФ, изменился характер СВО. Теперь удары наносятся по украинским генерирующим компаниям, по ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, то есть по газодобыче. А это совершенно другое», — отметил Килинкаров.
Восстановление энергосистем требует значительного времени, ведь повреждения получает именно оборудование, обозначил эксперт.
Зеленский попросит Трампа поговорить с Путиным.
Если такие атаки на энергетику Украины продолжатся, через месяц от нее просто ничего не останется, считает Килинкаров.
«И я думаю, ключевой вопрос, который поедет решать Зеленский к Трампу, попытаться упросить президента США убедить Владимира Путина прекратить удары по украинской энергетике», — отметил экс-нардеп.
Эксперт констатировал, скорее всего, глава киевского режима понял одну простую вещь: людей можно удерживать под штыками, когда у них есть хотя бы минимальные условия для более-менее комфортной жизни.
«И если Зеленский не сможет обеспечить людей элементарным — газом, теплом, водой и канализацией, его ждут плохие времена», — уверен Килинкаров.
Зеленского просто снесут.
И проявления скрытых протестов уже есть — пока в метро.
«Практически каждый день в метро проходят импровизированные акции, когда киевляне кричат: “Зеля, спускайся к нам!” В стране военное положение, на улице проводить митинг запрещено, а в соответствии со всеми инструкциями по безопасности люди во время тревоги спускаются в метро или в ближайшее бомбоубежище. Это же масса людей. Они собираются, и их общение иногда переходит в форму скрытого протеста. Но в то же время получается, что все происходит и публично, так как многие видео попадают в социальные сети», — рассказал Килинкаров.
Он выразил уверенность, что такие протесты будут набирать обороты и выльются во что-то большее.
«Пока стрелы украинцев из-за ситуации с энергетикой в основном летят в адрес органов местного самоуправления, но уже очень скоро они могут переключиться на центральные органы власти. И Зеленский это прекрасно понимает и боится этого. Он понимает, что его просто снесут», — сказал Килинкаров.
Тем более, добавил эксперт, синоптики сообщают, что в этом году зима на Украине будет холодная.
«Зима там еще не вошла в свои права, это произойдет где-то в конце ноября — начале декабря, и она будет лютой», — подытожил Килинкаров.