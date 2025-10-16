Тем временем, в селе Садки в Сумской области продолжают пропадать без вести боевики Вооружённых сил Украины. Согласно силовикам, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечают новые случаи исчезновений в этом районе. Населённый пункт уже давно является своеобразной «чёрной дырой» для украинской армии.