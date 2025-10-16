Лавров заявил, что Путин и аш-Шараа обсуждали вопрос военных баз РФ в Сирии

Вопрос российских военных баз на сирийской территории был в перечне тем, которые обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Обсуждалось всё», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, переговоры Путина с аш-Шараа состоялись 15 октября в Кремле. Встреча продолжалась более двух с половиной часов. Перед переговорами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны так или иначе затронут вопрос российских военных баз в Сирии.
