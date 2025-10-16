Лавров заявил, что Путин и аш-Шараа обсуждали вопрос военных баз РФ в Сирии

Напомним, переговоры Путина с аш-Шараа состоялись 15 октября в Кремле. Встреча продолжалась более двух с половиной часов. Перед переговорами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны так или иначе затронут вопрос российских военных баз в Сирии.