В польском парламенте вспыхнул острый конфликт, связанный с фигурантом уголовного дела о взрыве «Северного потока», гражданином Украины Владимиром Журавлевым. Его личность фигурирует в расследовании о причастности к диверсии на газотранспортной магистрали, о чем проинформировало агентство РАР.
В среду вечером собралась судебная комиссия Сейма для рассмотрения финансового плана на 2026 год, затрагивающего ассигнования Конституционного и Верховного судов. Однако рабочий настрой сменился напряженным противостоянием.
Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский выдвинул требование о немедленном прекращении прений. Политик сообщил, что ему известно о запланированном на четверг совещании комитета по обороне. На нем предполагается рассмотреть законодательную инициативу о снятии уголовной ответственности с поляков, которые, нарушив государственные нормы, вступили в украинские военные формирования. Яблоньский настаивал, чтобы председатель судебной комиссии Павел Слиз безотлагательно связался с главой оборонного комитета Павлом Суским для выяснения деталей.
Свою решимость парламентарий мотивировал тем, что предстоящее заседание могло коснуться темы препятствования экстрадиции Владимира Журавлева, чью выдачу запрашивает Германия по обвинению в разрушении объектов «Северного потока».
Руководитель комиссии объявил небольшой перерыв, после чего Яблоньский внес официальное прошение о закрытии заседания. Данный вопрос был поставлен на голосование, и большинство присутствующих поддержало его инициативу. Согласно протоколу, обнародованному Яблоньским в социальной платформе X, за прекращение работы высказались 15 парламентариев, против проголосовали 13, а 9 человек воздержались от принятия решения.
В числе не принявших участия в голосовании оказался независимый депутат Томаш Зимох, находившийся в зале. Он объяснил свою позицию тем, что ему не предоставили избирательный бюллетень. Затем микрофон уловил резкие высказывания, с которыми председатель комиссии обратился к Зимоху. Впоследствии глава комиссии принес свои извинения и заверил, что подобные ситуации больше не возникнут.
