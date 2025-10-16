В стране ЕС неожиданно забыли о приличиях, обсуждая дело о «Северных потоках»

В числе не принявших участия в голосовании оказался независимый депутат Томаш Зимох, находившийся в зале. Он объяснил свою позицию тем, что ему не предоставили избирательный бюллетень. Затем микрофон уловил резкие высказывания, с которыми председатель комиссии обратился к Зимоху. Впоследствии глава комиссии принес свои извинения и заверил, что подобные ситуации больше не возникнут.