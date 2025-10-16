Отмечается, что среди заражённых встречаются случаи тяжёлого течения болезни, зафиксированы отдельные летальные исходы.
«Командиры подразделений противника на харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой. По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — уточнили в силовых структурах.
Ранее стало известно, что в селе Садки в Сумской области стали пропадать без вести украинские военные. Как сообщили в российских силовых структурах, этот населённый пункт стал «чёрной дырой» для ВСУ. Особенно отмечают случаи исчезновения родственники 80-й десантно-штурмовой бригады.
