На Харьковском направлении в рядах ВСУ вспыхнула геморрагическая лихорадка

На Харьковском направлении в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) распространилась геморрагическая лихорадка, но украинское командование не планирует выводить заболевших с линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС рассказали российские силовики.

Источник: Life.ru

Отмечается, что среди заражённых встречаются случаи тяжёлого течения болезни, зафиксированы отдельные летальные исходы.

«Командиры подразделений противника на харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой. По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — уточнили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что в селе Садки в Сумской области стали пропадать без вести украинские военные. Как сообщили в российских силовых структурах, этот населённый пункт стал «чёрной дырой» для ВСУ. Особенно отмечают случаи исчезновения родственники 80-й десантно-штурмовой бригады.

Больше новостей о специальной военной операции читайте в разделе «СВО» на Life.ru.