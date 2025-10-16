Владимир Путин представил к госнаградам жителей Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», Альберт Акрамович — один из наиболее авторитетных экологов-флористов страны, внесших вклад в развитие ботаники России, Башкирии и Монголии. Он выявил более ста новых для республики видов растений. Лично собрал, загербаризировал и передал в гербарий Уфимского института биологии более 40 тысяч растений. При его участии спроектировано более 100 памятников природы и 16 заказников. Также Альберт Мулдашев является главным автором всех четырех изданий «Реестра особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан».