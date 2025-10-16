Владимир Путин представил к госнаградам жителей Башкирии.

Президент России подписал указ о присвоении государственных наград. Как стало известно «Башинформу» после изучения документов, которые есть в распоряжении редакции, в списке награжденных оказались и жители Башкирии.
Так, ордена Дружбы за заслуги в научной деятельности удостоен старший научный сотрудник лаборатории Уфимского института биологии УФИЦ РАН Альберт Мулдашев.
Как ранее писал «Башинформ», Альберт Акрамович — один из наиболее авторитетных экологов-флористов страны, внесших вклад в развитие ботаники России, Башкирии и Монголии. Он выявил более ста новых для республики видов растений. Лично собрал, загербаризировал и передал в гербарий Уфимского института биологии более 40 тысяч растений. При его участии спроектировано более 100 памятников природы и 16 заказников. Также Альберт Мулдашев является главным автором всех четырех изданий «Реестра особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан».
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента России награжден заместитель директора по стратегическому развитию конгресс-холла «Торатау» Андрей Одерия.