Токаев дал поручение премьер-министру Бектенову

Президент Казахстана поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 16 октября рассказал помощник-пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране.

говорится в сообщении

Глава государства считает, что основные параметры экономической политики правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана, учитывают глобальную конъюнктуру и современные рыночные тенденции.