Названы причины, по которым Трамп мог «развернуться» к Украине

Смена позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины могла быть частично вызвана его недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники, Трамп разгневался, когда ряд изданий охарактеризовали встречу как «триумф Путина», отмечая, что американский президент не получил от нее ожидаемых дивидендов.