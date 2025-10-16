Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что политика Европейского союза станет причиной его будущего распада. Его заявление последовало в ответ на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста менять пол без ограничений.
«Европейский союз окончательно и решительно уничтожает остатки нормальности, которые еще сохраняются в Европе. Выбор настолько велик, что в Германии официально признаны 72 “гендера”. ЕС сам сеет зерна своего будущего распада», — подчеркнул он в Telegram-канале.
Еврокомиссия предложила разрешить детям любого возраста менять пол, при этом методы лечения, противоречащие этому курсу, будут объявлены вне закона. Любое правительство, которое попытается ввести возрастные ограничения или откажется переходить от равенства по половому признаку к равенству по гендеру, может столкнуться с контролем со стороны Европейского суда. Суд имеет право решать, что законы ЕС имеют приоритет над национальными законами.