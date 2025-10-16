Пушков заявил, что Евросоюз скоро распадется из-за своей политики

Еврокомиссия предложила разрешить детям любого возраста менять пол, при этом методы лечения, противоречащие этому курсу, будут объявлены вне закона. Любое правительство, которое попытается ввести возрастные ограничения или откажется переходить от равенства по половому признаку к равенству по гендеру, может столкнуться с контролем со стороны Европейского суда. Суд имеет право решать, что законы ЕС имеют приоритет над национальными законами.