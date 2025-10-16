Скандал в польском сейме дошел до нецензурной брани: депутаты устроили перепалку из-за украинца, причастного к подрывам «Северных потоков»

В польском сейме произошел скандал, связанный с гражданином Украины Владимиром Журавлевым, которого подозревают в причастности к теракту на газопроводе «Северный поток». Инцидент произошел на заседании комиссии по вопросам юстиции, которая собралась для обсуждения бюджета на 2026 год.
Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский потребовал немедленно прекратить заседание. Он пояснил, что получил информацию о готовящемся заседании комиссии по обороне. Она должна была рассмотреть законопроект об отмене уголовного преследования для поляков, которые вопреки закону вступили в украинскую армию. Яблоньский потребовал, чтобы глава комиссии Павел Слиз связался с председателем комиссии по обороне и выяснил ситуацию.
Свое требование депутат Яблоньский обосновал тем, что на заседании комиссии по обороне планировалось рассмотреть вопрос о блокировке экстрадиции Журавлева. Выдачи подозреваемого требует Германия. После минутного перерыва Яблоньский подал официальное ходатайство о завершении заседания.
Предложение было поставлено на голосование и поддержано большинством членов комиссии. Согласно протоколу, за прекращение заседания проголосовало 15 депутатов, против было 13, а девять человек не приняли участия в голосовании. Одним из не голосовавших был независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не получил бюллетень для голосования.
После голосования включенный микрофон зафиксировал нецензурные выражения, которые председатель комиссии Слиз высказал в адрес депутата Зимоха. Позже Слиз принес извинения за свое поведение и пообещал, что подобная ситуация больше не повторится.
Ранее в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Позднее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat заявил, что выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе не отвечает интересам Польши.