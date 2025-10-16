Скандал в польском сейме дошел до нецензурной брани: депутаты устроили перепалку из-за украинца, причастного к подрывам «Северных потоков»

Предложение было поставлено на голосование и поддержано большинством членов комиссии. Согласно протоколу, за прекращение заседания проголосовало 15 депутатов, против было 13, а девять человек не приняли участия в голосовании. Одним из не голосовавших был независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не получил бюллетень для голосования.