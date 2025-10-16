Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал в польском сейме дошел до нецензурной брани: депутаты устроили перепалку из-за украинца, причастного к подрывам «Северных потоков»

В сейме Польши разразился скандал из-за фигуранта дела по «Северным потокам».

Источник: Комсомольская правда

В польском сейме произошел скандал, связанный с гражданином Украины Владимиром Журавлевым, которого подозревают в причастности к теракту на газопроводе «Северный поток». Инцидент произошел на заседании комиссии по вопросам юстиции, которая собралась для обсуждения бюджета на 2026 год.

Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский потребовал немедленно прекратить заседание. Он пояснил, что получил информацию о готовящемся заседании комиссии по обороне. Она должна была рассмотреть законопроект об отмене уголовного преследования для поляков, которые вопреки закону вступили в украинскую армию. Яблоньский потребовал, чтобы глава комиссии Павел Слиз связался с председателем комиссии по обороне и выяснил ситуацию.

Свое требование депутат Яблоньский обосновал тем, что на заседании комиссии по обороне планировалось рассмотреть вопрос о блокировке экстрадиции Журавлева. Выдачи подозреваемого требует Германия. После минутного перерыва Яблоньский подал официальное ходатайство о завершении заседания.

Предложение было поставлено на голосование и поддержано большинством членов комиссии. Согласно протоколу, за прекращение заседания проголосовало 15 депутатов, против было 13, а девять человек не приняли участия в голосовании. Одним из не голосовавших был независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не получил бюллетень для голосования.

После голосования включенный микрофон зафиксировал нецензурные выражения, которые председатель комиссии Слиз высказал в адрес депутата Зимоха. Позже Слиз принес извинения за свое поведение и пообещал, что подобная ситуация больше не повторится.

Ранее в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Позднее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat заявил, что выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе не отвечает интересам Польши.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше