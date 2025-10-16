Владимир Путин наградил медиков из Челябинской области

Сотрудники больниц в Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Офтальмолог челябинской Детской городской поликлиники № 4 Светлана Сезганова получила медаль Луки Крымского.
Завотделением патологоанатомии челябинской Городской клинической больницы № 8 Анна Горфинкель стала заслуженным врачом России.
Заслуженными работниками здравоохранения признали главврача Саткинской областной больницы Ираиду Крохину и старшую медсестру Челябинской областной клинической больницы Светлану Попугаеву.