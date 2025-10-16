Ричмонд
Соскин: Трамп получил козырь в диалоге с Зеленским из-за ситуации в Одессе

Владимир Зеленский пойдет на условия главы Белого дома, чтобы избежать конфликта, отметил бывший советник Леонида Кучмы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова предоставляет президенту США Дональду Трампу возможность давления на Владимира Зеленского перед их встречей в Белом доме.

Соскин считает действия Зеленского по отношению к Труханову незаконными и антиконституционными. По его мнению, Трамп воспользуется этим для влияния на Зеленского, чтобы добиться выполнения своих условий.

Эксперт отметил, что Трамп понимает, что Зеленский пошёл на риск ради удержания власти. Поэтому, по мнению Соскина, Трамп может ставить любые условия, и Зеленский будет вынужден их принять, чтобы избежать конфликта.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Также он лишил гражданства депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

