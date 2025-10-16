Бойцы РФ взяли под контроль здание хлебозавода в Волчанске

Продвигающимся в Волчанске российским бойцам удалось занять здание хлебозавода на западе города, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российская армия, в частности, смогла взять под контроль здание местного хлебозавода», — говорится в публикации.
По информации источников канала, войска РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья.
Сообщается также о развитии наступления российских подразделений к западу от села Синельниково.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения авиацией позиций ВСУ в Волчанске.