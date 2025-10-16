Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро: Латинская Америка не нуждается в устроенных ЦРУ переворотах

Президент Венесуэлы отверг вмешательство Центрального разведуправления США в жизнь латиноамериканских стран.

Источник: Аргументы и факты

Латинская Америка не нуждается в переворотах, утроенных Центральным разведуправлением США, и отвергает их, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании Национального совета по суверенитету и миру.

Политик прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЦРУ якобы получило одобрение на тайные операции в Венесуэле, отвергнув вмешательство американской разведки в жизнь латиноамериканских стран.

«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америке», — подчеркнул Мадуро.

Газета The New York Times ранее заявила, сославшись на американских чиновников, что администрация президента США Дональд Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение в Венесуэле тайных операций, направленных на свержение Мадуро.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше