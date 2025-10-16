Мадуро: Латинская Америка не нуждается в устроенных ЦРУ переворотах

Латинская Америка не нуждается в переворотах, утроенных Центральным разведуправлением США, и отвергает их, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании Национального совета по суверенитету и миру.
Политик прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЦРУ якобы получило одобрение на тайные операции в Венесуэле, отвергнув вмешательство американской разведки в жизнь латиноамериканских стран.
«До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америке», — подчеркнул Мадуро.
Газета The New York Times ранее заявила, сославшись на американских чиновников, что администрация президента США Дональд Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение в Венесуэле тайных операций, направленных на свержение Мадуро.