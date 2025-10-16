Безвизовый режим вызвал туристический бум в Китае: число прибывших иностранцев выросло на 48%

Для граждан Российской Федерации безвизовый режим посещения Китая официально вступил в силу 15 сентября. Согласно новым правилам, россияне могут находиться в стране без оформления визы до 30 дней. Эта мера носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года.