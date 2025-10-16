Безвизовый режим вызвал туристический бум в Китае: число прибывших иностранцев выросло на 48%

Китайское Государственное управление по делам миграции сообщило о значительном увеличении числа иностранцев, посетивших страну по безвизовому режиму в третьем квартале. Их количество достигло 7,2 миллиона человек, что на 48,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Общее число иностранных граждан, въехавших в Китай за указанный квартал, составило 10 миллионов человек. Миграционное ведомство страны зафиксировало 178 миллионов случаев пересечения государственной границы за последние три месяца.
Для граждан Российской Федерации безвизовый режим посещения Китая официально вступил в силу 15 сентября. Согласно новым правилам, россияне могут находиться в стране без оформления визы до 30 дней. Эта мера носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Напомним, что безвизовый режим для граждан России действует только для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщило государственное управление по делам миграции КНР. В ведомстве пояснили, что безвизовый режим не касается обладателей дипломатических, служебных паспортов или документов членов экипажей.