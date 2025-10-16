Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные ведут бои в центре Синельникова под Волчанском

По информации источников, военнослужащие РФ успешно продвигаются на территории города.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские подразделения продвинулись в районе расположенного к западу от Волчанска села Синельниково и завязали бои в его центре, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, военнослужащие РФ успешно продвигаются и на территории Волчанска.

В частности, стало известно о переходе под контроль российских войск здания хлебозавода в западной части города.

По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», бойцы РФ продвигаются также на востоке Волчанска при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по позициям ВСУ в Волчанске.