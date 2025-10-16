Российские военные ведут бои в центре Синельникова под Волчанском

В Харьковской области российские подразделения продвинулись в районе расположенного к западу от Волчанска села Синельниково и завязали бои в его центре, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, военнослужащие РФ успешно продвигаются и на территории Волчанска.
В частности, стало известно о переходе под контроль российских войск здания хлебозавода в западной части города.
По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», бойцы РФ продвигаются также на востоке Волчанска при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по позициям ВСУ в Волчанске.