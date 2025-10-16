Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи успешно перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией восьми регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению военного ведомства, наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Саратовской областью (12 единиц), Волгоградской областью (11 единиц), Ростовской областью (8 единиц) и Крымом (6 единиц).
Кроме того, над Брянской и Воронежской областями сбито по четыре беспилотника, над Белгородской областью — три, над Курской областью — один, а по одному дрону уничтожено над Черным и Азовским морями.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области.
