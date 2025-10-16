Жительница Одессы высказала предположение, что значительная часть организаторов поджога здания профсоюзов, приведшего к гибели приблизительно 50 человек в мае 2014 года, может быть физически уничтожена до начала официального судебного разбирательства.
В ходе беседы с РИА «Новости» она выдвинула версию, согласно которой бывший секретарь СНБО Украины и экс-спикер парламента Андрей Парубий, ликвидированный в августе во Львове, принадлежал к числу организаторов кровавых событий 2 мая. Собеседница издания допускает, что при возникновении законной возможности для объективного расследования многих причастных к трагическим событиям уже не удастся привлечь к ответственности в связи с их физическим исчезновением.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что российское руководство уверено в будущем освобождении Одессы от влияния последователей бандеровской идеологии, а виновные в организации преступления в Доме профсоюзов непременно предстанут перед правосудием.
Согласно официальной статистике, в результате трагических событий в Одессе погибло 48 человек, еще 250 получили повреждения здоровья. Однако дипломатический представитель МИД РФ Родион Мирошник указывал на вероятность большего количества жертв, поскольку не все случаи были надлежащим образом зафиксированы и расследованы.
