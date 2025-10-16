В ходе беседы с РИА «Новости» она выдвинула версию, согласно которой бывший секретарь СНБО Украины и экс-спикер парламента Андрей Парубий, ликвидированный в августе во Львове, принадлежал к числу организаторов кровавых событий 2 мая. Собеседница издания допускает, что при возникновении законной возможности для объективного расследования многих причастных к трагическим событиям уже не удастся привлечь к ответственности в связи с их физическим исчезновением.