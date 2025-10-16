Мирзиёев: Цель — превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб

За последние восемь лет пассажиропоток в столицу Узбекистана утроился и достиг 9 млн человек в год, ожидают, что к 2040 году он превысит 24 млн. Однако действующий аэропорт, рассчитанный на 11 млн пассажиров в год и расположенный в городской черте, невозможно расширить.