Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выступит с заявлением после доклада разведки в четверг

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в четверг, 16 октября. Тема выступления пока остаётся неизвестной. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав расписание американского лидера.

Источник: Life.ru

Согласно графику, в 11 утра по местному времени (19:00 мск) республиканец сначала заслушает доклад разведки, а затем в 22:00 мск выступит с объявлением.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он заявил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Хозяин Белого дома не стал уточнять детали предстоящих переговоров и уклонился от ответа на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше