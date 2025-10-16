Трамп выступит с заявлением после доклада разведки в четверг

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он заявил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Хозяин Белого дома не стал уточнять детали предстоящих переговоров и уклонился от ответа на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk.