Выдворенный из Латвии пенсионер заявил о русофобии в этой стране

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям — прим. URA.RU) стали неугодными», — цитируют РИА Новости Еременко. 14 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, выдали российский паспорт.