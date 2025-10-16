Euractiv: Фон дер Ляйен может впервые отказать Трампу

15 октября газета Financial Times сообщала, что Брюссель готов реализовывать свою климатическую и энергетическую повестку в отношениях с США напрямую с руководством штатов и бизнесом, минуя Белый дом. Европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз отказался делать исключения для компаний из США в сфере соблюдения норм, направленных на борьбу с изменением климата, для сообщества это будет означать пересечение «красных линий».