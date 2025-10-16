Положение о Министерстве искусственного интеллекта утвердили в Казахстане

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан является государственным органом РК, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения информационной безопасности в сферах информатизации, «электронного правительства», персональных данных и их защиты, цифровых активов, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг и по управлению данными (регулируемые сферы).
Министерство имеет ведомства:
- Аэрокосмический комитет;
- Комитет по информационной безопасности;
- Комитет телекоммуникаций;
- Комитет государственных услуг;
- Комитет искусственного интеллекта и управления данными.
Функции:
- обеспечение формирования и реализации государственной политики в регулируемых сферах;
- осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций;
- разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и принятие нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им в регулируемых сферах;
- осуществление международного сотрудничества в регулируемых сферах;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом по предпринимательству проверочных листов, критериев оценки степени риска в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
- осуществление противодействия терроризму в пределах установленной законодательством РК компетенции;
- разработка, согласование и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в регулируемых сферах;
- осуществление межотраслевой координации в регулируемых сферах;
- разработка ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации первых руководителей государственных органов и их цифровых заместителей, утверждаемых правительством РК;
- осуществление оценки достижения первыми руководителями государственных органов и их цифровыми заместителями ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации в соответствии с методикой, утверждаемой правительством;
- внесение предложений в правительство о применении к заместителям руководителей государственных органов, курирующим вопросы цифровизации, мер дисциплинарной ответственности либо поощрения;
- определение ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;
- осуществление оценки достижения ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;
- внесение предложений руководителям местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы о применении к руководителям структурных подразделений акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, курирующим вопросы цифровизации, мер дисциплинарной ответственности либо поощрения;
- предъявление в суды исков в соответствии с законодательством РК;
- осуществление в пределах компетенции аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства, претендующих на участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, консультативных документов регуляторной политики, проектов международных договоров РК, а также международных договоров, участником которых намеревается стать РК, затрагивающих интересы частного предпринимательства;
- утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере информатизации;
- создание экспертного совета по вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
- утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
- ведение казахстанской части совместных межправительственных комиссий (комитетов, советов) и их подкомиссий (подкомитетов, рабочих групп) по сотрудничеству с зарубежными странами в регулируемых сферах;
- определение потребности в кадрах в регулируемых сферах;
- осуществление по решению правительства права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале), а также функции уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных предприятий и государственных учреждений, а также организаций, находящихся в доверительном управлении;
- обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения в министерстве;
- участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК;
- обеспечение реализации проектов и программ в области космической деятельности, включая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- утверждение порядка отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта;
- определение порядка выплаты единовременной компенсации кандидату в космонавты, космонавту при установлении инвалидности, наступившей в результате травмы, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также в случае его гибели (смерти) в связи с исполнением служебных обязанностей;
- утверждение правил обеспечения кандидата в космонавты, космонавта ежегодными профилактическими осмотрами, медицинским и санаторно-курортным лечением;
- утверждение порядка государственной регистрации космических объектов и прав на них;
- утверждение положения об отряде космонавтов Республики Казахстан;
- утверждение порядка предоставления транспондеров космических аппаратов физическим и (или) юридическим лицам;
- определение совместно с Министерством обороны РК порядка планирования космических съемок, получения, обработки и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса национальным оператором космической системы дистанционного зондирования Земли;
- определение совместно с Министерством обороны порядка организации и предоставления спутниковых навигационных услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации;
- определение национальных операторов космических систем;
- утверждение методики расчета затрат на создание, эксплуатацию и развитие объектов космической инфраструктуры;
- утверждение правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории РК, а также в космическом пространстве, космических ракетных комплексов на территории РК;
- утверждение правил установления охранных зон объектов наземной космической инфраструктуры в РК по согласованию с заинтересованными государственными органами и др.
Кроме того, с 1 января 2026 года в функции министерства войдет:
- передача оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» сведений, полученных для формирования системы оценки рисков, в целях проведения государственного контроля и надзора, а также для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными;
- утверждение перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области технического регулирования, уполномоченным органом в области государственной поддержки инновационной деятельности и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- утверждение перечня товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- утверждение перечня товаров, ввезенных исключительно в целях использования при осуществлении приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области технического регулирования и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- определение порядка установления соответствия участников «Астана Хаб» условиям по уменьшению корпоративного подоходного налога на 100 процентов по доходам от оказания услуг в сфере информатизации, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 2 статьи 741 Налогового кодекса РК, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- установление цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» по согласованию с антимонопольным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Руководство министерством осуществляет министр, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих функций.
Министр назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития определено уполномоченным органом в отношении юридических лиц:
- Государственная радиочастотная служба;
- Центр поддержки цифрового правительства;
- Национальный центр геодезии и пространственной информации.
Аэрокосмический комитет Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК определен уполномоченным органом в отношении юридических лиц:
- Инфракос;
- Байконыр баланс.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что в сентябре президент реорганизовал Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Министерство искусственного интеллекта.