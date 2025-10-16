Положение о Министерстве искусственного интеллекта утвердили в Казахстане

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан является государственным органом РК, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения информационной безопасности в сферах информатизации, «электронного правительства», персональных данных и их защиты, цифровых активов, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг и по управлению данными (регулируемые сферы).