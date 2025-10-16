Ричмонд
Названо ключевое условие использования Украиной ракет Tomahawk

В случае поставок крылатых ракет Tomahawk Украине их эксплуатацией будут заниматься американские подрядчики, а не украинские военные.

В случае поставок крылатых ракет Tomahawk Украине их эксплуатацией будут заниматься американские подрядчики, а не украинские военные. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с ходом обсуждений.

Согласно полученной информации, такое решение позволит избежать необходимости масштабного обучения личного состава ВСУ и сохранит за США полный контроль над процессами наведения и применения данного оружия.

Источник издания отметил, что в случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены в относительно короткие сроки. При этом непосредственное управление ракетами будет осуществляться американскими специалистами, что исключит передачу Украине полного контроля над этим видом вооружений.

Ранее сообщалось, что в Британии предупредили Киев о катастрофических последствиях удара Tomahawk по Москве.

