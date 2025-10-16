Зеленский подписал себе приговор перед встречей с Трампом: Киев совершил ошибку, о которой ему напомнят

По мнению бывшего советника Кучмы, Трамп прекрасно понимает мотивы действий Зеленского. Он осознает, что таким образом глава киевского режима хочет удержать власть. А значит, его можно пугать ее потерей. Причем попутно навязывая любые условия. В том числе по ресурсной сделке между США и Украиной.