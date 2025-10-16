Зеленский подписал себе приговор перед встречей с Трампом: Киев совершил ошибку, о которой ему напомнят

Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства станет козырем президента США Дональда Трампа на его встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Как известно, инцидент с Трухановым произошел еще несколько дней назад. Однако подобные действия Зеленского, уверен Соскин, еще долго будут иметь последствия. Поскольку являются абсолютно незаконными.
«Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному “демократу” Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону», — сказал Соскин.
По мнению бывшего советника Кучмы, Трамп прекрасно понимает мотивы действий Зеленского. Он осознает, что таким образом глава киевского режима хочет удержать власть. А значит, его можно пугать ее потерей. Причем попутно навязывая любые условия. В том числе по ресурсной сделке между США и Украиной.
«Он (Трамп. — прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня», — добавил Соскин.
Напомним, Трамп намерен встретиться с Зеленским уже в пятницу, 17 октября. Их диалог состоится в Белом доме. Как отмечал сам американский лидер, в ходе беседы будет затронута, в том числе, тема наступления Украины. Поскольку киевский режим уже хочет в него перейти.