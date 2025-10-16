Ричмонд
Сенат освободил от должностей трех судей Верховного суда

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение от должности трех судей Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Представление президента Касым-Жомарта Токаева сенаторам представил глава Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.

Все трое судей имеют огромный опыт судейской работы — порядка 30 лет, безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В знак признания их преданности делу правосудия и значительного вклада в развитие судебной системы они достойны права на почетную отставку", — зачитал он.

Сенаторы представление главы государства поддержали.