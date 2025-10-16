Организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе могут не дожить до суда

Напряжённость в Одессе нарастала после событий на Майдане в Киеве и смены власти в феврале 2014 года. Днём 2 мая 2014 года проукраинские активисты (в основном, около 500−700 человек) вышли на марш по центру Одессы. На Греческой площади они столкнулись с пророссийскими активистами, которые были в основном вооружены палками, щитами и камнями. Начались массовые драки. В ходе столкновений с обеих сторон были применены камни, палки и, по некоторым свидетельствам, огнестрельное оружие. В результате этих столкновений погибло несколько человек (позже стало известно о гибели 4 человек в ходе уличных боев, в том числе двоих пророссийских активистов). После уличных боёв пророссийские активисты отступили и укрылись в здании Дома профсоюзов на Куликовом поле. Окружившие здание активисты начали забрасывать его коктейлями Молотова. Пожар привёл к гибели 48 человек.