Россию атаковали более 50 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1331-й

8:19 Танкисты 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:14 В селе Красный Октябрь Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:10 ~Американские подрядчики будут заниматься управлением ракет Tomahawk в случае их поставок Украине~, пишет Financial Times со ссылкой на источник.
«Это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами», — говорится в публикации.
8:06 ?Владимир Зеленский начнет свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые «могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США», пишет «РБК-Украина».
«В программе: встречи с оборонными гигантами США, энергетический блок переговоров, выступление в Конгрессе и политические консультации, подготовка к переговорам с [Дональдом] Трампом», — пишет издание.
8:05 В Туапсинском районе Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, работает система ПВО, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
8:04 Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Взрывы произошли в Чернигове, Кировограде, Полтаве и Изюме, сообщает телеканал «Общественное».
8:03 ❗️В Волгоградской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — отметил он.
8:02 В Воронежской области несколько населенных пунктов оказались обесточены из-за ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
8:01 ? Над регионами России ночью сбили 51 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Саратовской областью уничтожили 12 БПЛА, над Волгоградской — 11, над Ростовской — восемь, над Крымом — шесть, над Брянской и Воронежской областями — по четыре, над Белгородской — три, над Курской — один, над Черным и Азовским морями — по одному.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1331-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.