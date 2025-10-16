Посольство Китая неожиданно отвергло требования Трампа по российской нефти

Официальный представитель дипломатической миссии Лю Пэнъюй заявил о категорическом неприятии Пекином неправомерных санкций, экстерриториального применения законодательства и любых способов принуждения. Дипломат подчеркнул, что международное взаимодействие, включая партнерство между Китаем и Россией, осуществляется в правовом поле, соответствует нормам международного права, не затрагивает интересы третьих стран и должно пользоваться безусловным уважением и защитой.