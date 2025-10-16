Китайская Народная Республика отвергает любые формы внешнего давления, отстаивая принципы взаимного уважения в сотрудничестве с Российской Федерацией. Таков официальный ответ посольства КНР в Вашингтоне на требование американского президента Дональда Трампа прекратить закупки российской нефти.
Официальный представитель дипломатической миссии Лю Пэнъюй заявил о категорическом неприятии Пекином неправомерных санкций, экстерриториального применения законодательства и любых способов принуждения. Дипломат подчеркнул, что международное взаимодействие, включая партнерство между Китаем и Россией, осуществляется в правовом поле, соответствует нормам международного права, не затрагивает интересы третьих стран и должно пользоваться безусловным уважением и защитой.
Ранее американский лидер утверждал о готовности Индии в ближайшее время отказаться от российской нефти, параллельно призвав к аналогичным действиям Китай. При этом Трамп признал наличие продолжающейся торговой конфронтации между Вашингтоном и Пекином.
В дипломатическом представительстве КНР констатировали готовность к торговому противостоянию с Соединенными Штатами, сохраняя возможность диалога. В посольстве обратили внимание на противоречивую позицию Вашингтона, который одновременно требует урегулирования конфликта и применяет угрозы введения торговых пошлин.
