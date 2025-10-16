Ричмонд
Сийярто пообещал Путину полную безопасность на переговорах по Украине в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что президенту России Владимиру Путину обеспечили бы полную безопасность, если бы переговоры по Украине проходили в Венгрии. Об этом он рассказал РИА «Новости» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

Источник: Life.ru

«Разумеется, нет никаких сомнений на этот счёт», — сказал он.

Будапешт готов гарантировать безопасность российскому лидеру при любых обстоятельствах. По его словам, Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда могут обсудить актуальные темы, если в этом возникает необходимость.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия остаётся открытой к мирным переговорам по Украине, однако их приостановка произошла не по вине Москвы. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что пауза в процессе стала результатом действий европейских стран, которые продолжают подталкивать Киев к военным решениям. Он также положительно оценил работу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, назвав его эффективным переговорщиком.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

