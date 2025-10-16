Ранее в Кремле напомнили, что Россия остаётся открытой к мирным переговорам по Украине, однако их приостановка произошла не по вине Москвы. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что пауза в процессе стала результатом действий европейских стран, которые продолжают подталкивать Киев к военным решениям. Он также положительно оценил работу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, назвав его эффективным переговорщиком.