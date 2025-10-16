ЕС сам копает себе могилу: сенатор Пушков раскрыл причину будущего распада союза

Парламентарий отреагировал на предложения Еврокомиссии, выдвинутые на текущей неделе. Согласно этим инициативам, дети любого возраста получат право на смену пола*, а медицинские методы лечения, противоречащие утвержденному курсу, будут объявлены вне закона. Также предлагается определять права геев* через гендерное влечение, а не биологический пол.