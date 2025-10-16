Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что причиной будущего распада Европейского союза станет его политика. Свое заявление парламентарий сделал в Telegram-канале, комментируя решение руководства ЕС разрешить детям любого возраста свободно менять пол*.
Пушков заявил, что Европейский союз решил окончательно уничтожить остатки нормальности, сохранившиеся в Европе. Он отметил, что выбор гендерной идентичности в странах ЕС велик, приведя в пример Германию, где официально признаны 72 гендера.
«ЕС сам сеет зерна своего будущего распада», — указал он.
Парламентарий отреагировал на предложения Еврокомиссии, выдвинутые на текущей неделе. Согласно этим инициативам, дети любого возраста получат право на смену пола*, а медицинские методы лечения, противоречащие утвержденному курсу, будут объявлены вне закона. Также предлагается определять права геев* через гендерное влечение, а не биологический пол.
Тем временем Верховный суд США разрешил администрации Трампа ввести запрет на службу трансгендеров* в армии. Это решение позволило Пентагону уволить тысячи военнослужащих и отказывать в приеме на службу новым кандидатам.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.