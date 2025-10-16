В столице Украины — Киеве — произошел инцидент с отстранением руководительницы языковой школы после использования русского языка во время общения с воспитанниками, передает RT.
Согласно сообщениям местных информационных СМИ, в учреждении, специализирующемся на преподавании английского языка, одна из родительниц стала свидетельницей того, как владелица франшизы сделала воспитанникам замечание на русском языке относительно их поведения. Педагогу указали на то, что некоторые дети потенциально не понимают русскую речь.
С данной позицией она не согласилась, заявив о своем праве определять языковую политику в собственном учебном заведении и предложив несогласным покинуть его. Родительницу, настаивавшую на использовании украинского языка, она допустила назвать националисткой.
В настоящее время рассматривается вопрос о расторжении контракта с владелицей образовательного учреждения. Ей также запретил общаться с родителями и учащимися.
Читайте также: Стало известно, что одесситы полностью готовы к борьбе с киевским режимом.