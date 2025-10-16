Индия ответила на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти

Джайсвал подчеркнул, что как крупный импортер нефти и газа Индия руководствуется приоритетом защиты интересов своих граждан в условиях нестабильной мировой энергетической конъюнктуры. Он отметил, что обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок является двойной целью энергетической политики страны, что включает диверсификацию источников энергии в соответствии с рыночными условиями.